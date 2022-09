A Villa Cagnola il gemellaggio tra le bande di Capolago e di Aosta

Un gemellaggio tra la banda di Capolago e la banda “Città di Aosta”. Sarà suggellato domenica 25 settembre in occasione della 26a rassegna Bandistica organizzata dalla Pro Loco di Gazzada Schianno.

La Pro Loco di Gazzada Schianno da 25 anni organizza in collaborazione con la banda musicale “G.Verdi” di Capolago questa manifestazione bandistica che ha avuto come palcoscenico sempre luoghi caratteristici del paese: Villa Cagnola, villa Necchi a Schianno e villa De Strens a Gazzada, la sede del comune.

La manifestazione ha coinvolto in tutti questi anni oltre alla banda di Capolago, ben 46 formazioni bandistiche con oltre 2900 musicanti provenienti dalla provincia di Varese ma anche da Como, Sondrio, Parma, Udine, Bergamo, Milano, dalla Svizzera e dalla Germania con la banda di Seckach comune gemellato con Gazzada Schianno.

Interessanti e curiosi sono stati i programmi musicale in particolare quelli della banda delle donne di Milano, dei vigili del fuoco di Magenta e della polizia municipale di Milano.

La partecipazione è sempre stata numerosa con una media di 250/300 persone presenti. Anche l’ambientazione ha contribuito a creare interesse intorno alla rassegna bandistica: Villa Cagnola in tutti questi anni ha concesso il porticato settecentesco e sulla terrazza panoramica, al termine delle esibizioni, veniva offerto un rinfresco a tutti, in segno di amicizia tra i musicisti.

Per problemi connessi alla pandemia la manifestazione è stata sospesa per un anno ma la Pro Loco e il suo presidente Angelo Carabelli hanno voluto riproporla lo scorso anno montando una struttura che permettesse di seguire in tutta sicurezza le esibizioni musicali.

Quest’anno la particolarità sarà il gemellaggio tra le bande di Capolago e quella di Aosta. Prima dell’evento la banda di Aosta sarà ricevuta a Palazzo Estense per i saluti del sindaco di Varese che incontrerà il sindaco di Aosta o un delegato della amministrazione del comune di Aosta. Nel 2023 la visita sarà contraccambiata e la banda di Capolago sarà ricevuta ad Aosta.

Il 25 settembre i maestri Giuliano Guarino per Capolago e Rocco Papalia con il figlio Daniele per la banda di Aosta eseguiranno un repertorio davvero interessante.

L’inizio del concerto è previsto per le 15.30, alle 18.30 premiazioni e riconoscimenti

E sempre a proposito di musica e di bande domenica 2 ottobre alle ore 17 a Villa Cagnola Gianmario Bonino presenta la “Banda felice” racconti. Moderatore sarà Mario Chiodati, il commento musicale è affidato alla Banda musicale “G. Verdi” Capolago. L’ingresso alla manifestazione, che si terrà anche in caso di maltempo, è libero.