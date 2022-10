Al Salone Estense di Varese un incontro per parlare della fibromalgia e dei suoi mille sintomi

L’incontro è organizzato da Aisf Odv – Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica per la serata di venerdì 29 ottobre ed è dedicato a parlare di una malattia cronica che colpisce in Italia circa 3 milioni di persone

Appuntamento per il 29 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 13.00, a Varese al Salone Estense di Varese quando si terrà il convegno informativo “Fibromialgia: approccio multidisciplinare alla patologia dei 1000 sintomi” organizzato da Aisf Odv – Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica.

Il convegno, patrocinato dal Comune di Varese vuole promuovere la conoscenza della fibromialgia, informare in modo scientifico i cittadini e nello stesso tempo sensibilizzare sul problema del mancato riconoscimento della malattia dalle istituzioni. Durante l’evento tanti e diversi saranno gli interventi di professionisti esperti per dare una visione multidisciplinare di quella che è la malattia e di come può essere trattata.

Saranno presenti anche le Associazioni dei pazienti che metteranno in evidenza il punto di vista del malato nei confronti della patologia. Alla fine della mattinata si svolgerà una tavola rotonda per rispondere alle domande dei presenti.

La Sindrome Fibromialgica è una malattia cronica Reumatologica riconosciuta dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) dal 1992 con la cosiddetta Dichiarazione di Copenhagen, colpisce in Italia circa 2-3 milioni di persone, corrispondenti al 3-4% dell’intera popolazione. Si tratta di una forma di dolore muscolo scheletrico diffuso e di affaticamento che colpisce circa due milioni di italiani, di cui l’70 % per cento sono donne, ma negli ultimi anni c’è stato un incremento di malattia anche nel genere maschile. Ha un picco di incidenza tra i 20 e i 50 anni, ma può interessare tutte l’età anche i bambini piccoli. Il dolore è il sintomo predominante della fìbromialgia, ma altri sintomi rilevanti sono la fatica, disturbi del sonno, la rigidità, la difficoltà di concentrazione, e disturbi gastrointestinali e genitourinari, disturbi dell’ umore. La malattia ha un peso sociale importante, è una sindrome cronica che comporta molto spesso una disabilità, che non è conosciuta oppure ignorata , tanto da essere etichettata “la malattia invisibile”.