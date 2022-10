Una camminata per la pace e l’ambiente tra Malcantone e Varesotto

Arriva alla sua ottava edizione la manifestazione trasfrontaliera di solidarietà. L’appuntamento è per giovedì 13 ottobre. Un gruppo partirà da Lavena Ponte Tresa e uno da Caslano

“La camminata per la pace e l’ambiente” torna quest’anno con la sua ottava speciale edizione. L’evento, aperto a tutti, si terrà nella mattinata di giovedì 13 ottobre così da permettere agli studenti ticinesi e italiani di partecipare.

Una camminata tra Malcantone e Varesotto – organizzata dall’Associazione culture Ticino Network Lugano in collaborazione con diversi comuni, enti e associazioni italiane e svizzere – volta a promuovere i temi della pace tra le genti e la solidarietà verso i più bisognosi. Durante il percorso, inoltre, vi saranno numerosi momenti conviviali dedicati a grandi e piccini.

La situazione attuale contraddistinta dalla crisi sanitaria, il cambiamento climatico e le recenti guerre «deve spingerci ad unire le forze e a non rimanere indifferenti. Il cammino vuole quindi aiutarci a condividere insieme degli obiettivi partendo dalle piccole azioni quotidiane, per far fronte a questi importanti cambiamenti che ci attendono nel futuro» spiegano gli organizzatori.

Al termine della camminata, dalle 11 alle 13, la sala comunale di Ponte Tresa accoglierà la consueta e significativa celebrazione che vedrà diverse presentazioni, ospiti e sorprese. Il tutto sarà animato dalla straordinaria partecipazione della violinista Natalia Carpenco, del cantante filippino Marco Bernasconi e del mago Slash. In occasione del 10° anniversario dell’Associazione Culture Ticino Network – realtà luganese che da anni sostiene anche progetti umanitari nelle Filippine – sarà inoltre lanciato un bando di concorso. Seguirà un piccolo rinfresco e la degustazione del dolce “Gioia Esotica”, in collaborazione con la panetteria Bignasca SA di Sonvico.

IL PERCORSO DALL’ITALIA

Ore 9:00 ritrovo e saluti di benvenuto da parte delle autorità e degli ospiti in zona piscine a Lavena Ponte Tresa (Via Zanzi)

Ore 9:15 incontro con le classi delle scolaresche e partenza verso il Ponte Doganale di Ponte Tresa

Dalle 10:00 alle 10:45 unione dei popoli sul Ponte Doganale e momento ufficiale nella piazza Sangiorgio di Lavena Ponte Tresa. Tutto il corteo si recherà in seguito nella sala comunale di Tresa (Ponte Tresa).

Per chi è invece interessato a partire dalla Svizzera, il ritrovo è fissato per le ore 8:45 presso la Piazza Lago a Caslano. I due gruppi si incontreranno poi sul ponte doganale di Ponte Tresa. In caso di brutto tempo tutto l’evento si terrà nella sala comunale di Tresa dalle 9:00 alle 12:30.

Per maggiori informazioni o per iscriversi all’evento è possibile contattare il +41 919229518 oppure scrivere alla mail info@culture-ti.net