Caronnese per sbloccarsi, Varesina per volare

Momento opposto per Caronnese e Varesina alla vigilia della settima giornata del Girone B di Serie D. Se le fenici arrivano dall’esaltante vittoria contro il Varese, la Caronnese continua a ricercare la prima vittoria stagionale ed è ancora sul fondo della graduatoria. Domenica 16 ottobre (ore 15.00) a Caronno Pertusella arriverà il Desenzano mentre la squadra di mister Marco Spilli cercherà un’altra vittoria in casa della Folgore Caratese.

FOLGORE CARATESE – VARESINA

L’entusiasmo dopo la vittoria contro il Varese deve essere una spinta e non un’euforia negativa. Lo ha ribadito subito mister Marco Spilli al termine della vittoria di domenica scorsa e dovranno metterla in pratica i suoi ragazzi a Carate Brianza, sul campo della Folgore Caratese. Una sfida che nasconde insidie, ma Poesio e compagni hanno mostrato quel che valgono e ora vanno in cerca di una continuità che per ora è mancata.

CARONNESE – DESENZANO

Ancora in cerca della prima vittoria stagionale, la Caronnese ospita al “Comunale” il Desenzano, squadra ben attrezzata ma che non ha ancora trovato la giusta quadratura. I rossoblu non possono più lasciare punti per strada e dovranno stringere ancora di più il gruppo per conquistare quei tre punti che ancora mancano. La spinta del campo di casa potrebbe essere un fattore per i ragazzi di mister Simone Moretti, che a sua volta ha voglia di conquistare il suo primo successo da allenatore.