Di corsa a Solaro con la Run & Shine

Manifestazione podistica non competitiva a passo libero aperta a tutti con ritrovo alle 17.30 all’ingresso del Parco Vita in via Borromeo. Due i percorsi, da 7 e 3.5 km ai quali si aggiunge un baby percorso

È stata rinviata a primavera la Festa dello Sport delle associazioni di Solaro prevista inizialmente per il 24 settembre e annullata causa maltempo, mentre è confermata per sabato 8 ottobre l’edizione 2022 della Solaro Run&Shine, manifestazione podistica non competitiva a passo libero aperta a tutti con ritrovo alle 17.30 all’ingresso del Parco Vita in via Borromeo. Due i percorsi, da 7 e 3.5 km ai quali si aggiunge un baby percorso. L’evento è organizzato in collaborazione con Seim e Avis Solaro, con rinfresco finale offerto da Extrachiosco e racconto fotografico della giornata con il gruppo Cogli l’attimo.

Le iscrizioni si raccolgono sabato mattina stesso dalle 10 alle 12 in Municipio e sarà possibile iscriversi anche in loco prima della partenza. La quota di partecipazione di 3 euro è comprensiva di assicurazione. Ai primi 250 iscritti è riservato un pacco gara grazie alla collaborazione degli sponsor.

Christian Talpo, assessore allo Sport: «Ci siamo confrontati con le associazioni sportive e con l’inizio imminente dei campionati di alcune di esse sarebbe stato difficile organizzare a pieno tutti gli stand e attività previste per la Festa dello Sport, per questo abbiamo deciso di rimandare tutto a primavera, con l’avvento della bella stagione. E sarà anche un momento per verificare tutti insieme i progressi dell’annata sportiva. Confermiamo invece l’invito esteso a tutti i cittadini, podisti e non, a partecipare alla Run&Shine, per la quale ringraziamo per il fondamentale contributo associazioni e sponsor. Solaro è un paese di appassionati di corsa e questi eventi ci aiutano ad avvicinare ancora più persone ad un mondo che coniuga salute e tempo libero, portando sempre tanti sorrisi».