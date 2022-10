La “Neuromarketing week” fa tappa all’Its Incom con alcuni tra i maggiori esperti italiani

Si scrive “NeuroMarketing” si legge messaggio emozionale. La capacità di promuovere, comunicare e pubblicizzare è tanto più efficace quanto più il lettore è in grado di riconoscere i messaggi. Anche quelli reconditi, anche quelli ancora inespressi. Da vent’anni il mondo del marketing si è arricchito di questa branca, definita da Ale Smitds nel 2002 “Neuromarketing”.

« Non sono tecniche per ingannare o forzare le scelte – spiegano Fabrizio Bellavista e Giampiero Soru – ma è un sistema affinato per intercettare le emozioni e i pensieri del pubblico attraverso ricerche di mercato che analizzino come il nostro cervello reagisce a determinati impulsi, dove cade il nostro occhio nell’osservazione, come il nostro corpo reagisce a determinate situazioni emotive. Il dato di partenza è che circa l’80% delle nostre scelte sono irrazionali e sono veicolate da reazioni istintive davanti a parole, definite “tossiche”, o elementi visivi o comportamentali specifici. Comprendere come reagisce il tuo pubblico, ti permette di pensare a una comunicazione efficace, senza errori o confusione di sottofondo. Esattamente quello che si faceva prima, puntando su campagne generaliste. Oggi, il Neuromarketing è diffuso, nonostante in Italia rimanga di nicchia, e le aziende più attente iniziano a richiedere una comunicazione più specifica per arrivare direttamente al pubblico di riferimento».

Fabrizio Bellavista, un tempo cittadino di Varese ma da alcuni anni residente a Milano, si è avvicinato al marketing emozionale e alla psicolinguistica nel 1996 e ha puntato su questa tecnica aderendo subito all’Associazione Italiana Sviluppo Marketing AISM ed è responsabile del dipartimento della stessa AISM di Neuromarketing AINEM.

Giampiero Soru, varesino, con una lunga esperienza nella comunicazione, ha scoperto recentemente il Neuromarketing e si è subito fatto promotore. Èd è proprio Soru, docente all’Its Incom che porterà a Busto Arsizio uno degli eventi della Neuro-week di AINEM, iniziata ieri, 25 ottobre, e che si concluderà il 30 ottobre.

«L’obiettivo divulgativo – spiega Soru – è quello di coinvolgere, presso la Fondazione ITS-INCOM di Busto Arsizio, gli allievi del primo e del secondo anno dei Corsi di “Digital Communication” e “New Media Marketing”. In questa sessione della Neuro-week circa cento studenti seguiranno in presenza e in collegamento da remoto le conferenze di alcuni dei più autorevoli esperti di NeuroMarketing. Gli argomenti da trattare metteranno in luce tutte le possibili applicazioni e i rispettivi campi di utilizzo. Al centro, il focus: “Il Neuromarketing per mettere a fuoco la grammatica del III° millennio, il nostro”.

Il format si basa su una serie di interventi e successive domande da porre agli ospiti, per aprire un dialogo docenti-ospiti-alunni».

Saranno presenti in aula o si collegheranno da remoto:

– Caterina Garofalo (Presidente) e Francesco Gallucci (vice Presidente) di AINEM, Associazione Italiana NeuroMarketing, in presenza

Introduzione al Neuromarketing.

– Andrea Saletti, esperto di Neuromarketing coniugato con il digital marketing, online

Neuromarketing ed e-commerce: i 3 livelli decisionali dell’utente incerto.

– Roberto Marmo, Data Scientist, esperto in Social Media Mining e professore presso l’Università di Pavia (facoltà di Ingegneria), in presenza

Social Media Mining per fare ricerca di mercato.

– Fabrizio Bellavista, esperto di Emotional marketing e Psicolinguistica, in presenza

Dagli Emotional Data al Metaverso.

– Giampiero Soru, esperto di Comunicazione e docente nei Corsi ITS, in presenza

Coordinamento.