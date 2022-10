Il mercatino del baratto per i bambini torna a Castelseprio: “Piccoli imprenditori crescono”

La terza edizione della manifestazione nata per dare una seconda vita a giochi, libri e oggetti per bambini sarà domenica 23 ottobre

Domenica 23 ottobre i bambini hanno la possibilità di dare una seconda vita a giocattoli, libri e oggetti in ottimo stato ma che non usano più. È la terza edizione di Piccoli imprenditori/trici crescono a Castelseprio, organizzata da Associazione del Seprio APS, con il patrocinio del comune di Castelseprio e al supporto della protezione Civile.

Durante tutta la giornata, dalle 9.30 del mattino sino alle ore 16 bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni potranno divertirsi ad allestire i loro banchetti con i giochi, libri, fumetti e oggetti che non utilizzano più per scambiarli, barattarli o regalarli. “Questa attività, oltre ad essere utile per una crescita responsabile a per la salvaguardia del nostro pianeta, insegna a evitare sprechi offrendo una seconda vita a oggetti che a loro non interessano più”, spiegano i promotori.

Per l’occasione l’associazione ha organizzato anche attività ludiche e di svago per i bambini nella piccola area verde davanti alle scuole di via A. da Giussano.

Le precedenti edizioni hanno portato nel paese di Castelseprio moltissimi piccoli “imprenditori/imprenditrici” ma anche visitatori di varie province, che si sono divertiti a passeggiare in mezzo a mille giochi.

Per i visitatori l’iniziativa potrebbe anche essere anche un occasione per visitare gli scavi archeologici di Castelseprio, patrimonio UNESCO.

La partecipazione è ad offerta libera ed è necessario prenotare entro il 18 ottobre al 351 5190130.

In caso di pioggia la manifestazione sarà spostata a domenica 30 ottobre.