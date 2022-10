Il rocker di Chicago Michael McDermott a Somma Lombardo

Il rocker di Chicago Michael McDermott riceverà il prossimo 21 ottobre il Premio Tenco internazionale alla carriera sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. Un riconoscimento prestigioso che lo porta nell’Olimpo dei cantautori insieme a Tom Waits, Joni Mitchell, Leonard Cohen, Willy DeVille, Jackson Browne, Caetano Veloso e Fabrizio De Andrè.

Per festeggiare questo premio prestigioso e per presentare ai suoi fan e ai giornalisti la band che lo accompagnerà al Tenco ha scelto l’Agriturismo “La Viscontina” di Somma Lombardo. Martedì 18 ottobre Michael McDermott terrà una conferenza stampa aperta al pubblico che sfocerà in una cena e concerto . Sarà l’occasione per conoscere i musicisti che lo accompagneranno in questa avventura a partire da Rafael Gayol, leggendario batterista di Leonard Cohen. Sul palco anche la musicista country Eileen Rose che vive tra Boston e Nashville. L’evento comincerà alle ore 20.00. Info e prenotazioni: 0331256202 – eventi@agriturismolaviscontina.it.

Ancora una volta i grandi musicisti americani scelgono il Ticino e Varese come punto di partenza per i loro tour. Un territorio di frontiera, porto di approdo vista la vicinanza con Malpensa, legato a doppio filo con il rock a stelle e strisce grazie soprattutto a Buscadero, il magazine musicale con sede a Gallarate che resiste su carta stampata da oltre 40 anni. Fu proprio Buscadero a far conoscere Michael McDermott in Italia parlando del suo strepitoso disco d’esordio nel 1991. L’album si intitolava 620 W. Surf e ancora oggi è considerato dalla critica uno dei dischi più belli di sempre del rock mondiale.

Un album che fece gridare al miracolo e che entusiasmò a tal punto il celebre scrittore Stephen King che scrisse: “Nessuno dal momento in cui ascoltai Springsteen cantare Rosalita mi aveva più entusiasmato a tal punto. Nessuno fino a Michael McDermott mi ha reso così fottutamente felice di avere due belle orecchie”. Con Stepehn King nacque un rapporto di amicizia e frequentazioni e lo scrittore nei suoi romanzi si è spesso ispirato ai testi delle canzoni di McDermott. Con il cuore al folk del Village e l’anima al rock’n’soul che da Springsteen attraversa tre decadi di grande musica, McDermott ha nel tempo assestato altri ottimi capitoli discografici e ha lentamente trovato una propria dimensione artistica, lontano dai clamori degli esordi ma più consona alla sua odierna natura di maturo storyteller. La consacrazione arriva con il nuovo disco St. Paul’s Boulevard. Un’opera esistenziale in cui Michael McDermott ritrova il grande chitarrista David Grissom e soprattutto guarda senza indugio dritto negli occhi tutti gli scheletri del suo passato glorioso e tormentato in un viaggio personale e universale che lancia un messaggio alle nuove generazioni contro la brama di successo.

Il disco viene accolto con entusiasmo dai fan e dalla critica e il massimo riconoscimento arriva proprio dall’Italia con il prestigioso Premio Tenco. Questa la motivazione che lo porterà il prossimo 21 ottobre sul palco del Teatro Ariston di Sanremo: “Se scegli di fare la rock-star potresti non avere vita facile, anche se un maestro di best-seller come Stephen King dice di te che sei “forse il più grande talento del rock and roll da scoprire degli ultimi vent’anni”. Come tale si segnala subito, all’inizio degli anni ’90, ma le complicazioni esistenziali sono in agguato: droga, alcool, vita notturna vagabonda per il St. Paul’s Boulevard della natale Chicago. Poi un lento e faticoso reinserimento e il ritorno a una dimensione artistica che conferma il giudizio di Stephen King. Venticinque album in cui racconta sé stesso, la sua famiglia e le persone che hanno attraversato la sua vita, di cui proprio St. Paul’s Boulevard è la testimonianza più recente.” – Club Tenco

TUTTI GLI APPUNTAMENTI DI MICHAEL McDERMOTT IN ITALIA

18/10 SOMMA LOMBARDO (VA) – AGRITURISMO LA VISCONTINA – ore 20.00 – cena/conferenza

stampa/concerto – www.agriturismolaviscontina.it

19/10 COMO – SPAZIO GLORIA – ore 21.00 – www.spaziogloria.com

21/10 SANREMO (IM) – TEATRO ARISTON – PREMIO TENCO – ore 21.00 – www.clubtenco.it

22/10 TORINO – FOLK CLUB – www.folkclub.it