In Salone Estense a Varese si parla di transizione sostenibile

Venerdì 28 ottobre alle 21, presso il prestigioso Salone Estense, generosamente concesso dal Comune di Varese, la Società Astronomica “G.V.Schiaparelli” terrà una serata a tema “Energia per una transizione sostenibile”, un argomento più che mai di attualità in questo periodo storico carico di incertezze sul presente e sul futuro delle fonti energetiche.

Il professor Gianluca Alimonti, docente di Fondamenti di Energetica presso l’Università degli Studi di Milano, sarà gradito ospite per affrontare questo tema particolarmente complesso. Verrà dapprima effettuata una panoramica sulla domanda mondiale di energia con particolare attenzione alla situazione italiana, si presenteranno quindi quelli che al momento sono ritenuti essere i limiti di questa situazione: impatto ambientale ed esaurimento delle risorse.

Quali possibili soluzioni per una transizione sostenibile? Si concluderà ragionando sulle possibili cause della particolare situazione in cui si trova l’Europa con il drammatico aumento dei prezzi dell’energia e se questa sia compatibile con la transizione che si vuole affrontare. La serata è aperta a tutti e non è necessaria la prenotazione.