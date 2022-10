Un nuovo “baby pit-stop” e un incontro sull’allattamento al seno a Malnate

Doppio appuntamento a Malnate in occasione della settimana mondiale dell’allattamento. Venerdì 7 ottobre ci sarà l’inaugurazione di un nuovo punto di baby pit-stop nella palazzina comunale di via De Mohr, che incrementerà la “via Lattea malnatese”, gli spazi a disposizioni dei genitori per i fabbisogni dei neonati sul territorio comunale.

A seguire, nell’adiacente sala consiliare, ci sarà l’incontro con il dottor Alessandro Scorba, medico chirurgom specialista in idrologia medica e clinica termale all’università degli studi di Milano. Titolo dell’evento “L’importanza dell’allattamento al seno per la corretta crescita e la prevenzione delle comuni malattie dell’età infantile”.

L’appuntamento, organizzato dal Comune di Malnate in collaborazione con la Farmacia Comunale, la Città dei Bambini e Nati per Leggere, vedrà la presenza anceh della presidente dell’Unicef di Varese, Manuela Bovolenta.

Ci sarà inoltre la donazione dei libri di “Nati per leggere” a tutti i nuovi nati del 2021 e 2022.