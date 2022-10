A Varese un corso sul turismo extralberghiero

La nostra città e la nostra Provincia continuano a crescere a livello turistico e mentre cresce Varese, aumenta la richiesta di spazi e alloggi, soprattutto per lunghi periodi. Per questo motivo il Comune di Varese, in collaborazione con l’Associazione BBVarese, organizzano nella mattinata di mercoledì 19 ottobre un breve corso sul Turismo Extralberghiero, che si terrà presso la sala Montanari di Via dei Bersaglieri a Varese dalle 9:30 alle 12:30.

“L’idea di questo incontro nasce da una necessità del nostro territorio – ha affermato la Vicesindaca di Varese Ivana Perusin – Soprattutto dopo gli importanti appuntamenti sportivi che hanno coinvolto la nostra città, abbiamo ricevuto un’abbondante richiesta di persone che necessitavano di alloggiare nel nostro territorio ma che non riuscivano a trovare una sistemazione. Questa è un’ulteriore conferma del miglioramento che il turismo che la Provincia ha avuto, dall’altra parte sappiamo che ci sono tanti spazi liberi, anche di famiglie che hanno disponibilità e che vorrebbero mettere a disposizione, che può diventare un’opportunità per soggiornare qui”.

E prosegue: “Il tema è abbastanza complicato, perchè bisogna sapere cosa fare e come farlo. Abbiamo pensato di riproporre questo corso, che già quattro anni fa aveva avuto grande successo, che in maniera concreta spiegherà alle persone come va gestita una situazione di affitto e tutti gli obblighi dell’attività. Ci sarà anche un intervento della Polizia Locale che racconterà i fenomeni dell’abusivismo delle agenzie online e tutte le situazioni rischiose che non è così difficile trovare. Capita che ogni tanto ci sia qualcuno che non è in regola – conclude – La maggior parte di questi, però, non è in regola, ma non lo sa. Per questa ragione il corso che proponiamo è uno strumento utile per imparare a fare le cose nella maniera corretta. Uno strumento che deve aiutare la legalità“.

Un programma ricco che spazia tra molti temi interessanti, quello proposto, partendo da la crescita del turismo sul territorio legato al settore extralberghiero, come diventare un regolare host sul territorio, l’imposta di soggiorno come tributo dai ritorni utili sul territorio, il fenomeno dell’abusivismo sulle OTA, fino alla gestione delle strutture extralberghiere in outsourcing, tra possibilità e vantaggi.

“Abbiamo accumulato una grande richiesta di persone che vengono a Varese per lavoro, soprattutto persone che si devono fermare nella nostra provincia per lunghi periodi – ha spiegato Alfredo Dal Ferro, presidente dell’Associazione BBVarese – Si tratta di un fenomeno diverso da quello dei turisti, bisogna affittare per diverse settimane e mesi. Abbiamo notato che affitti per periodi dai 6 mesi all’anno e mezzo tendono ad essere davvero difficili da trovare, sia che si tratti di stanze singole che interi appartamenti. Questo accade anche perchè chi possiede gli spazi giusti, trova difficile avere informazioni su come svolgere questo lavoro”.