Ad Angera un “fine settimana stregato”, tra artisti di strada, sfilate, mercatini

(Nelle foto le vecchie edizioni de “Il Risveglio delle streghe” ad Angera)

Ad Angera ritorna la Festa delle Streghe. La manifestazione organizzata dal comitato commercianti “I love Angera” riporta streghe e stregoni sul Lago Maggiore e come nel film nato dall’originale poesia di Tim Burton “Nightmare before Christmas“, diventa un collante tra la festa di Halloween e Natale che porta colore nel grigio, almeno secondo la tradizione, mese di novembre.

La manifestazione, giunta alla terza edizione (le precedenti nel 2015 e 2016), si svolgerà nel centro storico nel weekend che comprende sabato 12 e domenica 13 novembre. Come spiegato dalla presidente del comitato commercianti Stefania Rabolini, l’idea di riproporre “l’evento stregato“, che ebbe un grande successo nelle edizioni del 2015 e 2016, nasce da un incontro del comitato nel quale si sarebbe dovuto organizzare una festa per Halloween, offrendo al contempo un’alternativa alle date canoniche in cui si può già trovare una vasta offerta di eventi e manifestazioni.

«Giocheremo con la magia in un’atmosfera tra incanto ed esoterismo in cui gli artisti di strada, i mercatini, le decorazioni riempiranno le giornate in un clima di incantevole folclore – questo l’invito di Rabolini, rivolto a grandi, piccini e famiglie -. Ringraziamo l’Assessorato alle Attività Produttive nella persona di Francesca Burattinello che si è dimostrato fin da subito sollecito nel contribuire all’evento ritenendolo importante e qualificante per la nostra città e la Polizia Locale che si è prodigata per la buona riuscita dell’evento. Un ringraziamento speciale al Comitato Genitori che si è offerto di organizzare la sfilata dei bambini per “dolcetto o scherzetto” nel giorno di Halloween».

IL PROGRAMMA