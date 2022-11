All’Anna Frank di Varese “Uno sguardo sulle Eolie”, mostra fotografica di Maurizio Vezzoli

La scuola secondaria “Anna Frank”, in collaborazione con la biblioteca “Bruna Brambilla”, con il patrocinio del Comune di Varese, organizza la mostra fotografica “UNO SGUARDO SULLE EOLIE”, a cura del fotografo varesino Maurizio Vezzoli, che ha raccontato: “Queste fotografie sono un atto di amore per un luogo che mi è entrato nella pelle, piano piano nel corso della vita, era il 1980 quando vi arrivai per la prima volta a bordo di una piccola barca a vela. Ci sono poi stati altri passaggi sulla rotta che dalla Liguria portava alla Grecia e viceversa. Ho poi iniziato una frequentazione annuale che mi ha fatto scoprire ed amare sempre di più queste isole, un luogo magico e un po’ folle abitato da gente forse un po’ folle e sicuramente magica, un poco “hippies” come ha detto una mia cara amica quando lo ha visitato per la prima volta”.

L’inaugurazione si terrà mercoledì 16 novembre alle 17:45 presso l’atrio della scuola. La mostra sarà aperta fino a mercoledì 30 novembre da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.

“La scuola Anna Frank si avvicina all’arte fotografica accogliendo Maurizio Vezzoli con un’esposizione temporanea dei suoi emozionanti scatti. Paesaggi, prospettive e orizzonti delle Isole Eolie, Patrimonio Mondiale dell’Umanitá UNESCO, luoghi dove l’equilibrio tra uomo e natura resta ancora quasi intatto – ha affermato laDirigente Scolastica Chiara Ruggeri – La mostra è una preziosa occasione per educare gli studenti alla bellezza e per avvicinarli alla fotografia come linguaggio universale e come potente mezzo di espressione creativa.”