Altra mattinata di disagi per i pendolari, il treno è già pieno a Busto Arsizio

Dopo il caos di ieri (16 novembre) con i pendolari che sono stati fatti scendere a Vanzago, la mattina di oggi (17 novembre) è iniziata ancora in salita. Come denunciato in un video pubblicato sulla pagina facebook del Comitato Pendolari Gallarate Varese, il treno delle 7.37 diretto a Milano, un Caravaggio da sole 4 carrozze, è arrivato a Busto Arsizio con 13 minuti di ritardo già strapieno con le persone stipate sulla banchina, molte delle quali rimaste a terra (il treno successivo è in ritardo di 60 minuti): «Vediamo se riusciamo ad arrivare a Milano», è la domanda dei pendolari che lamentano disservizi quotidiani, tra guasti e treni (anche quelli nuovi) troppo corti e che non riescono a contenere tutti i passeggeri.