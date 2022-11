Sono ancora 45 le cattedre scoperte nelle scuole del Varesotto

Sono 45 le cattedre che risultano scoperte in provincia di Varese a oltre due mesi dall’inizio dell’anno scolastico. L’ultima ricognizione per incarichi a tempo determinato risale allo scorso 11 novembre da parte dell’Ufficio scolastico di Varese.

Dei 45 posti, sia spezzoni sia annuali, ce ne sono 14 sul sostegno sia nella secondaria di primo grado sia alle superiori, 8 di lingue straniere e 5 di musica soprattutto alle medie.

C’è una sola disponibilità per quanto riguarda matematica e scienze all’istituto Zappa di Saronno: « La situazione in questa classe di concorso è abbastanza difficoltosa – ammette il dirigente dell’Ufficio varesino Giuseppe Carcano – noi abbiamo nominato tutti già a settembre e abbiamo esaurito le graduatorie. Le scuole rimaste scoperte hanno poi attinto alle proprie graduatorie. Se, dopo aver attinto alle proprie graduatorie, residuano ulteriori cattedre, i dirigenti hanno fatto ricorso alle MAD (messa a disposizione)».

La situazione più critica è al percorso agrario di Somma Lombardo dell’istituto Ponti dove i ragazzi non hanno mai fatto nemmeno un’ora di lezione di matematica: « È però l’unica situazione critica rimasta in provincia – commenta il dirigente – I professori sono stati individuati con tutti i sistemi possibili. Se qualcuno non è stato chiamato è perchè o non era iscritto alle graduatorie o non aveva indicato, tra le preferenze, la scuola specifica in cerca dell’insegnante. Il sistema fa incontrare tutte le domande e le offerte presenti. Purtroppo, però, solo la metà dei convocati, alla fine, accetta l’incarico. E questa è una difficoltà ulteriore: chi si inserisce magari trova un altro incarico prima o non accetta. Così nonostante gli sforzi, non riusciamo a coprire sempre tutte le cattedre. Al momento, però, l’unica criticità su matematica è al Ponti».