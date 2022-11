Continua a sognare, la Monday Lesson di Luca&Simone: TENETEVELA STRETTA!

Nuova puntata della rubrica settimanale curata da Andrea Arnaboldi, ultramaratoneta, ispiratore di grandi e piccoli e ambasciatore di Aisla che dà voce a due amici che non ci sono più e che lasciano ad ognuno di noi messaggi di ispirazione, coraggio e speranza

…Svegliaaaaaaaaaa… Avete ancora gli occhi chiusi, stanchi, assonnati dalle “fatiche” del sabato sera!

Oggi lezione musicale!

Fuori gli strumenti e la voce!!

Arna, tu lascia perdere la tromba che non sei capace!

Oggi abbiamo voglia di urlarlo a squarciagola: è perfetta! Sì… è perfetta! È perfettaaaaaaaa!

Quante volte abbiamo e avete sbagliato? E chissà quante volte sbaglieremo e sbaglierete di nuovo!

Quante volte noi abbiamo chiesto scusa e quante no… E voi quante volte avete fatto peggio di colui al quale state puntando il dito!

Ma ricordatevi: è perfetta!

Il tempo passa…noi i ricordi li abbiamo lasciati sulla terra, mentre voi alle vostre spalle lungo la strada e ogni volta che noi giravamo la clessidra sembrava scendesse sabbia mentre per voi è la vita che passa!

Ma ricordatevi: è perfetta!

Nessuno è diverso, nessuno è migliore, a ognuno è capitato di perdere tutto, abbracciare il silenzio e ripartire da zero!

Ma ricordatevi: è perfetta!

Il dolore è uno scontrino che ognuno dovrà pagare ma che svanisce quando lottate davvero, trovate voi stessi nel vostro coraggio per rinascere ogni giorno e continuare il vostro viaggio!

E allora scoprirete che:

Per quanto assurda e complessa, per quanto incoerente e testarda, per quanto crudele e bastarda questa vita sia benedetta ed è perfetta!

M’ANNOIA questa lezione??

Certo che no!!

Grazie Fiorella per aver insegnato a noi due e a tutti voi che questa vita dobbiamo imparare a tenercela stretta! SEMPRE!

È perfetta… Che sia benedetta…

Splendida giornata!

Spettacolo spettacolare!

Continua a Sognare… A piedi nudi!

Luca&Simone!