In cosa consiste un servizio di hosting

In informatica quando si parla di hosting si fa riferimento a un servizio di rete grazie a cui è possibile ospitare un sito web, vale a dire delle pagine web, su un server, in modo che risulti accessibile. In sostanza attraverso l’hosting le aziende e i privati hanno la possibilità di ospitare online un sito web in modo che risulti, attraverso la navigazione, fruibile da parte degli utenti. Se un sito web può essere immaginato come una casa e le pagine web come le stanze della casa, ecco che l’hosting diventa il terreno nel quale è ospitata la casa, mentre l’indirizzo IP, o nome a dominio, è l’indirizzo di questa casa immaginaria.

A che cosa serve un servizio di hosting

È come se attraverso un servizio hosting si avesse la possibilità di ritagliarsi la propria porzione di web nel quale il sito è destinato a essere ospitato per poi essere trovato in Rete. Nel caso in cui si abbia intenzione di realizzare un sito web, pertanto, sono numerosi gli aspetti a cui si deve pensare: per esempio la registrazione del dominio e la scelta del nome a dominio, ma anche l’affitto dello spazio web su un server attraverso il servizio di hosting. Si può definire il web server come lo spazio fisico sul quale è presente fisicamente lo spazio in cui si trova il sito. Tale server resta funzionante e attivo 24 ore su 24: così il sito web può essere raggiunto in qualunque momento su Internet in tutte le sue pagine web.

Hosting provider: tutto quello che c’è da sapere

L’hosting provider non è altro che l’azienda che ha il compito di gestire il server di hosting destinato ad accogliere il sito web. Indicato anche con il nome di web host, o di rivenditore hosting, corrisponde al soggetto che mette a disposizione delle aziende e dei privati la tecnologia e i servizi che occorrono per mettere il sito su uno spazio dedicato, includendo la trasmissione dei dati e la loro memorizzazione, ma anche la connessione. Un altro modo per indicare l’hosting provider consiste nel definirlo come il soggetto che garantisce i più alti standard di efficienza per il servizio di hosting, in maniera che i server vengano mantenuti attivi 24 ore su 24 e risultino protetti rispetto a numerose tipologie di danni, fra i quali gli attacchi degli hacker. Nella maggior parte dei casi i web server si trovano in un data center, che corrisponde a una infrastruttura dedicata; tale modalità di collocazione prende il nome di housing o colocation.

La gestione dei server

Uno dei vantaggi che derivano dalla collocazione dei server in un hosting center è rappresentato dalla possibilità, per i provider, di una gestione più efficiente. I server, inoltre, possono beneficiare di una connettività Internet più stabile e più elevato. In base all’azienda, i data center possono essere in locazione o di proprietà del provider.

I piani hosting

Sono numerose le realtà che sono operative nel settore dell’housing e mettono a disposizione soluzioni differenti in base alle necessità. Di conseguenza, a seconda dei servizi che un hosting provider fornisce, è possibile avere a che fare con vari piani di hosting. Ma in che cosa consiste di preciso un piano hosting? Lo si può definire come un pacchetto di servizi concepiti per un sito web, da configurare in differenti modalità a seconda delle necessità. In genere quasi tutti gli hosting provider comprendono diversi servizi connessi nei piani hosting: per esempio lo spazio web, i filtri antivirus e antispam e il pannello di controllo. Ma non è tutto, perché nel novero dei servizi connessi ci possono essere anche il servizio di backup e il certificato SSL, così come l’assistenza clienti. Ancora, è possibile usufruire dell’installazione automatica di CMS, della registrazione o del trasferimento del dominio, del servizio di gestione DNS o di strumenti di gestione come FTP e database; non vanno dimenticati il supporto a MySQL o a un altro database online e quello a PHP o a un altro linguaggio di scripting. A seconda delle proprie esigenze, quindi, è possibile valutare i vari piani di hosting che vengono messi a disposizione dai provider per trovare quello ritenuto più adeguato.