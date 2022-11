A Cuvio la festa degli agricoltori della Valle

Ritorna anche quest’anno un usanza che negli ultimi tempi ha ripreso vigore grazie all’entusiasmo degli agricoltori locali e degli appassionati di coltura e allevamento, desiderosi di rivivere e far riscoprire le antiche tradizioni.

Domenica 13 novembre, con alle spalle la grave e lunga siccità estiva che li ha duramente messi alla prova, contadini e allevatori della valle si ritroveranno a Cuvio per la Festa del Ringraziamento, una giornata di festa e allegria che ha sempre caratterizzato l’arrivo della brutta stagione e quindi il termine di tutte le attività agricole all’aperto.

A Cuvio ci si aspetta l’ennesimo “tutto esaurito” per il ritrovo degli operatori agresti, che si raduneranno alle ore 10 presso il parcheggio del campo sportivo con i loro vari mezzi di lavoro; saranno presenti anche trattori e macchine agricole, di particolare interesse storico che in seguito sfileranno per le vie del paese. Al termine della passerella cittadina, sul prato del campo di calcio, alle ore 11 si celebrerà la Santa Messa di Ringraziamento e quindi la benedizione di tutti i mezzi agricoli. A chiudere la giornata, come tutte le feste tradizionali volevano, un gustoso e lauto pranzo presso l’albergo Corona di Cuvio attende, previa iscrizione, tutti coloro che vi vorranno partecipare. La manifestazione si svolgerà anche in caso di cattivo tempo.