Il dialetto castronnese protagonista di una serata a Gazzada Schianno

Venerdì 18 Novembre 2022 alle ore 21 – presso la Sala Consiliare del Comune di Gazzada Schianno in Villa De Strens – via Giacomo Matteotti 13/A – Carlo Colli e Maurizio Valli presentano: CIÖRA CUME L’AQUA DUL CUDÈ – il dialetto una lingua che scompare? L’esempio da una ricerca sul dialetto castronnese.

Si tratta di una iniziativa culturale della Sezione CAI di Gazzada Schianno, in collaborazione con l’Amministrazione e la Biblioteca Comunale di Gazzada Schianno, che vuole accompagnare gli ascoltatori a riflettere sul “dialetto”, a partire da un dialetto di queste parti.

Carlo Colli, socio CAI Gazzada Schianno e Maurizio Valli, socio CAI Varese, entrambi castronnesi che parlano ancora regolarmente in dialetto, con una ricerca svolta negli ultimi anni, hanno sviluppato una passione degli anni giovanili: quella di occuparsi della loro lingua, appunto il dialetto castronnese.

Hanno raccolto circa 350 tra proverbi e modi di dire e più di 500 vocaboli.

Il loro “lavoro” ha cercato di collocare la “questione dialetto” nel contesto storico, attualizzandolo, partendo sì da un dialetto molto circoscritto, ma, indagando sulla “nascita” e sulla “fine” di questo modo di esprimersi, si estende agli usi e costumi, alla cultura locale e non, nel loro svilupparsi nel tempo.

Perché anche il CAI si occupa di questo aspetto culturale? Chi è abituato ad “attraversare luoghi”, a salire montagne, a intraprendere “cammini”, non si ferma ad un “uso palestra” dei posti in cui si svolgono le nostre attività.

Insieme all’ambiente, alla flora, alla fauna, ci si preoccupa spesso di capire chi e come ha abitato e trasformato questi luoghi.

In questa serata, con la ricerca di Carlo e Maurizio, si conoscerà meglio il contesto in cui viviamo e da cui noi partiamo, cioè i nostri paesi.