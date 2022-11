Festa di Natale al Palazzo Reale di Clivio con bancarelle e giochi per tutti i bambini

A Clivio un fine settimana all’insegna del Natale e della voglia di stare insieme. Sabato 26 e domenica 27 novembre l’associazione Ivantus in collaborazione con il Comune organizza a Palazzo Reale (in via Albuzzi 1) due giorni dedicati a grandi e bambini, con il mercatino di Natale e tante iniziative collaterali.

Ci saranno appuntamenti per grandi e piccini, la sfilata dei Babbi Natale, stand gastronomici con dolci, castagne e vin brulè e per i bambini il villaggio di Babbo Natale, una mostra di Presepi e tanto altro tutto da scoprire.

Sarà presente anche l’associazione Il Borgo musicale che proporrà melodie natalizie con il Coro delle Voci Bianche e il Coro Melodie dal Borgo.

Sabato 26 novembre i bambini potranno consegnare le letterine a Babbo Natale, mentre in serata si potrà assistere alla sfilata dei Babbi Natale in 500.

Domenica 27 novembre alle 15 e alle 16 spettacolo “Bolle di Natale” di Michela Prando che racconterà piccole storie natalizie, “delicate come bolle di sapone”.