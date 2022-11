“Fighters”, vite da ring raccontate da Tommaso Clerici al Quarto Stato di Cardano

Domenica 27 novembre, alle 19.30, il circolo Quarto Stato di Cardano al Campo ospita Tommaso Clerici che presenta “Fighters“.

Viaggio nella vita di dieci atleti che fanno degli sport da combattimento la loro vita.

Vittorie e sconfitte, gioie e dolori. Sul ring, dove sembrano superuomini, ma anche fuori: quando, scavalcate le corde e posati i guantoni, le difficoltà, i problemi e i conti in sospeso con sé stessi non danno mai tregua.

La serata fa parte della rassegna “Circoli di cultura e sport”, per promuovere lo sport come veicolo culturale e di benessere.

Nella voglia di Circolo Quarto Stato e Abitare le idee di far circolare la cultura come strumento principale per il benessere della comunità territoriale la rassegna in questione diventa spunto di incontro e confronto su temi culturali che prendono spunto da storie di sport.