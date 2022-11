Gli acquerelli di Massimo Ciavarella in mostra a Somma Lombardo

Massimo Ciavarella, in arte Ciava classe 1973, originario delle rive del lago Maggiore, in quella parte della provincia di Varese detta Costa fiorita.

Scopre la passione per la tecnica dell’acquerello nell’agosto del 2000 in Toscana, durante una vacanza. La forza, la bellezza senza tempo, i colori dei borghi medioevali lo conquistano e accendono in lui la scintilla della creatività. Torna a casa, compra pennelli, carta e colori e inizia a sperimentare. Ovviamente entusiasmo e passione da sole non bastano, ma Ciava è un tenace e per migliorare la tecnica e affinare le conoscenze artistiche si affida a due insegnanti, le pittrici Maria Bergonzoni e Valeria De Molli. Da quest’ultima in particolare impara a materializzare la sua creatività, a mettere sulla carta quello che nasce nella sua sfrenata fantasia. Ma la sua formazione non è solo tecnica, Ciavarella sente che la pittura senza contenuti non sia arte, ma solo esercizio stilistico, così decide di approfondire le sue conoscenze nel campo della cromia. Grazie a Evelyn Gay capisce l’importanza e i messaggi nascosti che appartengono a ogni colore, impara a conoscere la vera essenza del colore, a capirne l’energia. La nota che caratterizza il suo stile è la dinamicità e la vibrazione del movimento che si percepisce nei suoi lavori. “Vado fiero di questo bagaglio di conoscenze perché, ogni volta che dipingo, non tratto il colore come materia, ma rifletto sugli stati d’animo che riuscirò a trasmettere, e alle emozioni che susciteranno le combinazioni delle tinte sul foglio” così racconta Ciava.

In tutto questo percorso di studi del Maestro è sempre presente un’amica speciale: la musica, in particolare la House Music. È parte della sua vita, avendo lavorato per anni nel mondo della musica come DJ. “Il viverci l’un l’altro, in quei sound dal ritmo di energia che ti gira dentro, porta la mia percezione a divenire emozioni universali, mi trasforma in Dj dei colori. La fusione tra due colori è come il magico mixare dei due dischi” spiega Ciavarella.

Nel suo percorso artistico Ciavarella ha avuto la fortuna di poter seguire gli insegnamenti di grandi maestri dell’acquerello come Roberto Andreoli, Erwin Kastner, Victoria Prischedko. Il desiderio di condividere le sue emozioni ha vinto la timidezza che frena ogni artista debuttante. Nel 2011 la prima mostra personale (allestita in un bar) lo aiuta a rompere il ghiaccio. Nel 2012 affronta con più sicurezza la seconda mostra personale, ospite della Sala mostre comunale “Oriana Fallaci” di Somma Lombardo. Nel frattempo partecipa a numerose esposizioni collettive sul territorio.

Nel 2013 gli acquerelli di Ciava lasciano la Lombardia per l’amata Toscana, viene infatti invitato dalla Bottega d’arte Merlino di Firenze per una mostra collettiva presso le Vecchie Carceri.

Nel 2014 l’ufficio pubblico IAT di Ispra offre i suoi spazi per una mostra personale, a seguire altre mostre personali a Somma Lombardo e Porto Ceresio.

Dal 2016 ad oggi Ciavarella viene selezionato fra gli artisti italiani per esporre a Fabriano In Acquarello, grande manifestazione internazionale dedicata al mondo dell’acquerello.

Ma è nel 2019 la svolta, grazie a Tiziana Tagliabue organizzatrice della manifestazione, viene invitato a Monza in Acquarello come artista ospite e può esibire il suo stile davanti ad un grande pubblico attraverso dei seguitissimi workshop, ricevendo attestati di affetto e apprezzamento, il successo ottenuto lo fa ammettere all’Accademia Internazionale dell’Acquarello di Monza come Socio Onorario, tornando ospite delle successive edizioni 20/21 e 2022.

Dal 2021 Ciava è stato scelto quale artista testimonial da Industria Maimeri (Gruppo F.I.L.A.) la più antica fabbrica italiana di prodotti per le Belle Arti. Un altro importante riconoscimento per l’artista e l’uomo.

Da oltre cinque anni segue su Facebook un gruppo dal nome ACQUA E COLORE gruppo condiviso con Cristina Lodigiani, con la quale si è creato un profondo legame di amicizia e stima.

Il suo stile molto particolare ha incuriosito nel tempo altri acquerellisti, Ciavarella non ha quindi esitato a mettere a disposizione di altri le sue conoscenze e la sua tecnica aggiungendo alla sua attività artistica quella di insegnante che svolge attraverso corsi e workshop.

Sarà possibile ammirare le opere di Ciava a Somma Lombardo presso la Galleria Oriana Fallaci – Via Briantea 12/A dal 20 al 27 novembre 2022.

20 novembre 2022 dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19

24 novembre 2022 dalle 16 alle 19

25 novembre 2022 dalle 16 alle 19

26 novembre 2022 dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19

27 novembre 2022 dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19

Inaugurazione sabato 19 novembre ore 18.00