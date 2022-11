A Laveno Mombello torna il Presepe Sommerso e tanti eventi per il Natale

La posa è prevista per il 26 novembre e per tutto il mese sono previste eventi, concerti, l’arrivo di Babbo Natale e della Befana

Laveno Mombello si prepara all’arrivo del Natale e come da tradizione non mancherà il Presepe Sommerso. La posa delle famose statue è in programma per sabato 26 novembre, nelle acque del Lago Maggiore, sotto la statua di San Francesco, a cura degli Amici del Presepe Sommerso. Il gruppo di volontari che da anni si impegna per mantenere viva la tradizione del presepe inoltre, presenta un programma di eventi che accompagneranno i visitatori del paese lacustre durante le festività.

Si inizia domenica 4 dicembre, dalle ore 15.00 con il karaoke. Giovedì 8 dicembre, durante la giornata il “Gruppo Campanari Città di Bergamo” propone un concerto itinerante di campane per le vie del paese e nella piazza antistante in presepe. Domenica 11, alle 15, esibizione del gruppo musicale “Piva Rock Band” con il loro repertorio di musiche natalizie rivisitate in chiave rock tra modernità e tradizione.

Sabato 17, alle 17, in Chiesa Vecchia, è in programma il Concerto di Natale con i “Piccoli Cori Valcuvia” diretti da Margherita Gianola. Domenica 18, dalle ore 15.00, Babbo Natale aspetta grandi e piccini nella sua casa in compagnia dei suoi elfi e dei simpaticissimi “Trampolieri tra le Nuvole.

Sabato 24 dicembre si entra nel vivo della tradizionale posa del Gesù Bambino accompagnato in processione al termine della Santa Messa delle ore 21.00. Lunedì 26 dicembre ci sarà un pomeriggio in allegria. Per l’Epifania, il 6 gennaio, pomeriggio in compagnia della FilarmoNica “G. Verdi” di Laveno Mombello, aspettando le ore 18.00 per il Gran Falò della Befana nelle acque del lago.

Nei pomeriggi di domenica 18 e sabato 24 dicembre ci sarà Babbo Natale a bordo della sua slitta viaggia per le vie del paese insieme ai suoi aiutanti per degli auguri di Natale davvero speciali. Il Presepe Sommerso sarà visibile fino a sabato 14 gennaio.

Come da tradizione potrete gustare dell’ottimo vin brulè o della cioccolata calda, richiedere il piatto commemorativo, la brocchetta e il libro sulla storia del Presepe Sommerso. Sarà presente un’esposizione e vendita di presepi e oggettistica. In caso di maltempo il programma potrebbe subire variazioni.