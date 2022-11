A Porto Valtravaglia torna “Auguri in piazza” con bancarelle, trenino, fuochi d’artificio e Babbo Natale

Porto Valtravaglia si prepara al Natale. Dopo l’appello a cittadini e aziende per la ricerca di legna, balle di fieno e altro materiale, in cui in molti hanno risposto, il bel paese sul Lago Maggiore presenta l’iniziativa “Auguri in Piazza”.

L’ appuntamento è per sabato 3 e domenica 4 dicembre 2022, più di cento espositori selezionati oltre ad eventi, musica, laboratori artistici, villaggio di Natale, la fattoria di Babbo Natale, il trenino di Natale, punti ristoro e Gran Finale con lo spettacolo di Fuochi d’ Artificio. Dalle ore 9.30 di Sabato 3 dicembre sino a domenica 4 dicembre alle ore 18.30 ritorna dunque una nuova edizione dell’evento tanto amato da grandi e piccini.

Per un intero weekend il piccolo comune di Porto Valtravaglia si immergerà nella magica atmosfera Natalizia, con oltre 100 bancarelle selezionate, che esporranno le loro opere nelle piazze e sul lungo lago, percorrendo il mercatino potrete trovare: presepi artigianali, ceramiche, manufatti in legno, decorazioni e addobbi natalizi e molti altri prodotti realizzati interamente a mano, oltre a svariate prelibatezze delle numerose aziende agricole presenti, mentre Zampognari, Cori Natalizi e la Banda dei Babbo Natali si esibiranno tra i visitatori e nelle piazze.

Sarà inoltre possibile gustare una squisita polenta con vari intingoli e lo spiedino bresciano preparati da alcune associazioni del territorio, mentre i più piccoli potranno visitare la Fattoria di Babbo Natale, l ’angolo della fattoria, è un ambiente unico nel quale scoprire gli animali delle nostre tradizioni, infatti saranno presenti: asinelli, pony, capre, pecore, vitelli, la mucca, conigli e galline.

Il Villaggio di Natale, allestito per l’ occasione presso il campo sportivo del Piangiolo in via Vigera, permetterà ai bambini potranno trascorrere alcuni momenti di divertimento e gioco, entrando nello specifico i nostri piccoli visitatori potranno trovare: il laboratorio degli Elfi dove realizzeranno dei lavori in ceramica fredda, il laboratorio di produzione candele e manufatti in cera, due Gonfiabili dove giocare, incontrare diversi personaggi come il Gatto delle Nevi e lo Gnich, due postazioni di trucca bimbi, la casa di Babbo Natale dove scrivere e portare le letterine, un magico sparaneve, lo spettacolo delle bolle di Sapone natalizie ed incontrare Babbo Natale e il suo fedele Elfo che omaggeranno tutti i piccoli ospiti con caramelle e cioccolatini ( Ingresso Gratuito )

Il Trenino di Natale

Il Trenino percorrerà “ non stop” la via Roma per giungere al Villaggio di Natale e rientrare ai mercatini. Ad orari prestabiliti il trenino raggiungerà il posteggio della ditta INCA e al posteggio ristorante Montesole dove sarà possibile posteggiare e giungere in trenino alla manifestazione ( Servizio Gratuito ). Ci sarà poi la carozza con Cavalli, sarà possibile percorre la via Roma e giungere al Villaggio di Natale e rientrare ai mercatini anche a bordo di una suggestiva Carrozza trainata da due cavalli ( Servizio a Pagamento).

Spettacolo Pirotecnico:

A conclusione della manifestazione spettacolo di Fuochi d’ Artificio che saranno visibili da tutto il golfo del lungolago di Porto Valtravaglia. «Con la manifestazione Auguri in Piazza, Porto Valtravaglia si sta preparando per accogliere i numerosi visitatori e far riscoprire alcuni angoli suggestivi e il suo meraviglioso lungolago. Ad accompagnare e scaldare i visitatori ci saranno lungo il mercatino diversi bracieri per legna, le suggestive stufette ricavate nei tronchi d’abete oltre all’ immancabile vin brulè e the caldo», sottolinea l’amministrazione comunale. «Se dei mercatini di Natale ami i profumi, i colori, le musiche, allora non puoi mancare ti aspettiamo ad Auguri in Piazza. Ma le sorprese non finisco qua …. ancora qualche importante novità è in preparazione e nei prossimi giorni verranno svelate. Segnatevi le date 3 e 4 dicembre Auguri in Piazza Porto Valtravaglia».