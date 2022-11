Primo successo per il Campus Varese, disco rosso per Gallarate

Negli stessi minuti in cui, sabato sera, la Openjobmetis riusciva a piegare l’Umana Venezia a Masnago, il Campus di coach Donati è riuscito a strappare la prima vittoria stagionale in Serie B sul campo di Langhe Roero. Secondo stop interno invece per Gallarate: troppe le assenze per la Esse Solar che cede nettamente con Pavia.

S. BERNARDO LANGHE R. – CAMPUS VARESE 75-84

Nella sfida di fondo classifica, a sorridere è il Campus che anche senza Virginio (in panchina con la Serie A) “spreme” la doppia cifra da quattro giocatori con un quinto – capitan Allegretti – a quota 9 con 16 rimbalzi. Una produzione offensiva molto buona che consente a Varese di comandare il match dal primo all’ultimo minuto di gioco con vantaggi anche oltre i 20 punti. Top scorer è Trentini con 15 mentre Zhao e Blair chiudono a 14 (l’italo-americano aggiunge 10 rimbalzi) e Macchi a 12.

Ottimo anche il lavoro a rimbalzo dei gialloblu-biancorossi così come le percentuali al tiro superiori a quelle dei piemontesi. L’unico piccolo rammarico è proprio il punteggio finale al di sotto della doppia cifra ma naturalmente il primo obiettivo era muovere la classifica: il Campus lo ha fatto (dopo sette sconfitte) e può proseguire il percorso rinfrancato dal punto di vista del morale.

Varese: Allegretti 9 (3-4, 0-4), Blair 14 (3-5, 2-7), Zhao 14 (1-5, 2-6), Sorrentino 6 (1-1, 1-1), Trentini 15 (3-4, 2-5), Assui 5 (2-2, 0-/1), Veronesi 4 (1-1 da 3), Tapparo 5 (1-3), Macchi 12 (3-4, 2-5). Ne: Carità, Caccia. All. Donati.

ESSE SOLAR GALLARATE – RISO SCOTTI PAVIA 55-75

Giornata ampiamente negativa per Gallarate non solo – e non tanto – per il risultato finale quanto per gli infortuni che hanno colpito la squadra di Gambaro che ha perso Antonelli dopo appena 5′ e Gravaghi nel corso del terzo periodo. Senza il lungo di Sesto Calende (problema alla schiena) i padroni di casa hanno comunque tenuto botta nella prima metà dell’incontro: al giro di boa il divario è stato di soli due punti, 31-33, pur in mezzo a tante difficoltà. Poi gli ospiti hanno allungato nel terzo periodo ma il crollo definitivo di Gallarate è arrivato negli ultimi dieci minuti.

In attacco tre in doppia cifra con Hidalgo a 13 (con 9 rimbalzi), Passerini 12 ma con basse percentuali e Clerici 11; tragico soprattutto il dato del tiro pesante, appena il 17% in un incontro casalingo che, al di là dei problemi fisici, è significativo per raccontare la sconfitta.

Gallarate: Hidalgo 13 (6-12, 0-1),De Bettin 9 (3-6, 1-4), Ielmini (0-1 da 3), Passerini 12 (3-8, 1-6), Antonelli (0-2), Clerici 11 (2-6, 1-3), Filippi 8 (3-8), Bresolin, Gravaghi (0-1, 0-1), Calzavara 2 (1-1, 0-2). All. Gambaro.

LEGNANESI

Strepitoso successo degli Knights Legnano che si risollevano nel match più difficile: 69-66 casalingo contro la Pielle Livorno in una partita decisa dalla tripla di Casini autore di 20 punti con 5/6 al tiro pesante. Vittoria col brivido anche per la Sangiorgese che piega 70-69 Oleggio grazie anche ai 26 punti di uno scatenato Sebastiano Bianchi.

CLASSIFICA (dopo 8 giornate)

Vigevano 16; Pielle Livorno, Libertas Livorno 12; Omegna, Piombino, SANGIORGESE 10; LEGNANO, GALLARATE, Gema Montecatini,Pavia 8; Casale, Herons Montecatini 6; Oleggio, Borgomanero 4; VARESE 2; Langhe Roero 0