Sicurezza sul lavoro, la Camera di Commercio di Varese fa il punto

Una pubblicazione per illustrare lo “stato dei fatti” ma anche le best practice sul territorio varesino rispetto a un tema, quale la sicurezza sul lavoro, che la cronaca evidenzia come sempre di drammatica attualità. I contenuti verranno presentati domani, giovedì 24 novembre, alle 9.15, in Camera di Commercio durante il convegno “La sicurezza sul lavoro in provincia di Varese: infortuni, malattie professionali, best practice” promosso da Prefettura di Varese-Ufficio Territoriale del Governo nell’ambito dei tre “Tavoli tecnici sugli incidenti sul lavoro”.

«I dati ci dicono – spiega il presidente di Camera di Commercio, Fabio Lunghi – che, sul piano nazionale, gli incidenti mortali sul lavoro, nei primi otto mesi di quest’anno, sono stati ben 677, con una media di quasi tre vittime al giorno. Sebbene si registri un calo del 12,3% rispetto al medesimo periodo del 2021, quando le vittime furono 772, la tragicità di queste cifre ci deve sollecitare un ancora più forte impegno in termini di prevenzione. Certo, sul nostro territorio lo sforzo sinergico tra sistema imprenditoriale e organizzazioni sindacali, con il lavoro di Prefettura al quale Camera di Commercio contribuisce fattivamente, sta facendo emergere attenzione verso questo tema. Non basta, però. Dobbiamo tutti insieme garantire un impegno ancor maggiore nella sensibilizzazione sia delle aziende, sia di tutti i loro collaboratori verso il rispetto e la messa in pratica delle procedure corrette per la miglior prevenzione del rischio sui luoghi di lavoro».

Ritornando al convegno che si terrà nella sala Campiotti di piazza Monte Grappa, subito dopo i saluti istituzionali, verranno illustrati, a cura di Camera di Commercio e Inail, i dati degli infortuni a livello provinciale dal 2017 al 2021 mentre Gabriele Norcia (Inail, direzione centrale Roma) parlerà delle malattie professionali e Alberto Rimoldi (Ance) svilupperà un approfondimento sull’edilizia, sempre in riferimento al nostro territorio. A seguire, i sindacati CGIL CISL-UIL e le associazioni datoriali presenteranno best practice sulla sicurezza del lavoro in provincia di Varese, come la realizzazione di innovazioni tecnologiche ed organizzative, con testimonianze, casi di successo ed esperienze. La segreteria organizzativa del convegno fa capo a Camera di Commercio e la partecipazione è gratuita, con iscrizioni online sul sito camerale www.va.camcom.it, sotto la voce “Prossimi eventi”.