Toro Seduto apre il weekend a sostegno dei malati di Sla a Cavaria con Premezzo

“Continua a sognare” è l’evento in programma a Cavaria con Premezzo sabato 26 e domenica 27 novembre: due giorni alla palestra Schizzarrotto (in via Marcora, 81) per sostenere le famiglie toccate dalla Sla, affinché possano superare le difficoltà della situazione e farne tesoro.

Da qui l’idea del weekend di sport e musica, reso possibile dalla sinergia tra il Comune, Aisla onlus, Think srl di Busto Arsizio, Your difference And , Angeli in moto odv e molti altri volontari impegnati.

Il programma

Si parte sabato 26 novembre, dalle 14.30: dopo la presentazione del progetto “Continua a sognare” di Your difference asd e Aisla, e la presentazione degli Angeli in moto, alle 15 ci sarà l’esibizione di Toro Seduto ft Sista Ele, con un racconto di Michele Sanguine e della sua storia.

Domenica 27 novembre si inizia alle 14.30, con la gara di Wheelchair Gp: una gara di velocità per i piloti in sedia a rotelle elettrica. Alle 17 sarà il momento della presentazione di Freerider sport events, a cura di Roberto Bof e la testimonianza di Marco Carabelli.

Alle 17.30 la gara di powerchair hockey con la sfida tra Skorpions Varese e il Dream team di Milano.