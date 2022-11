Un originale Pinocchio in scena a Turate per bambini e famiglie

Lo spettacolo dell’Accademia perduta Romagna teatri in scena domenica 4 dicembre alle ore 16.30 in Auditorium

Secondo appuntamento domenica 4 dicembre con la rassegna “C’era una volta e quindi ancora c’è” a cura di Eccentrici Dadarò. Alle ore 16.30 sul palco dell’Auditroium e Sala Polifunzionale di Via Galilei (angolo via Cadorna) a Turate, andrà in scena Pinocchio, uno spettacolo fedele al racconto originale di Collodi ma allo stesso tempo ricco di sorprese e di piccole e grandi magie.

Artefici di questa speciale versione della Favola classica sono gli attori Maurizio Casali e Mariolina Coppola dell’Accademia perduta Romagna teatri che sul palco rileggono, letteralmente, la storia che sguscia fuori dalle pagine del libro per atterrare direttamente sulla bancarella di due simpatici librai. Bancarella che si trasforma così nel tavolo da lavoro del falegname più famoso del mondo: Geppetto.

Inizia così un viaggio avventuroso in cui gli giocano, recitano, si scambiano i ruoli e danno vita ai tanti personaggi della storia che consigliano, che ingannano, che spaventano, che portano sulla cattiva strada.

Biglietto unico con ingresso a 3 euro.

Per maggiori informazioni scrivere a info@glieccentricidadaro.com oppure 344 0136694.