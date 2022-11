A Varese una serata al cinema con Filmstudio90 e la Casa della Carità

Giovedì 24 novembre al Cinema teatro Nuovo di Varese (in viale dei Mille 39), è in programma una serata speciale, con la proiezione del film “Le invisibili“, di Louis-Julien Petit (Francia, 2019). L’appuntamento è per le 21.

La serata è frutto di una collaborazione tra Filmstudio90, Pane di Sant’Antonio Odv, Intrecci cooperativa sociale, Sanità di Frontiera Odv, Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus.

Prima della proiezione, le realtà di Casa della Carità (Pane di Sant’Antonio, cooperativa Intrecci, Sanità di Frontiera Odv) racconteranno la loro quotidianità nel supporto alle persone vulnerabili del territorio.

Il film – che è stato scelto anche per la vicinanza alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne – ha per protagoniste quattro assistenti sociali dell’Envol, un centro diurno che fornisce assistenza per donne senza dimora. Quando il Comune decide di chiuderlo, si lanciano in una missione impossibile: trovare lavoro al gruppo delle loro assistite, abituate a vivere in strada. Violando ogni regola e incappando in una serie di equivoci, riusciranno infine a dimostrare che la solidarietà al femminile può fare miracoli (il trailer del film).

L’ingresso è a offerta libera; eventuali donazioni saranno devolute a sostegno del progetto “Casa della Carità 4.0”, per il sostegno legale e psicologico degli ospiti, promosso da Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus.

