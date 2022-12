Al Broletto il terzo appuntamento per una serata con DJ DOS e Pisa

Domani sera, venerdì 23 dicembre, a Varese il Caffè Broletto apre le sue porte ad una serata di musica e divertimento con Dj Dos, Pisa e Man Dj e altri ospiti che animeranno il terzo appuntamento di una serie di serate organizzate una volta al mese, diventate fin da subito molto popolari in città.

“Sono molto contento che finalmente siamo riusciti a trovare qualcosa che possa aggregare tutti a Varese, soprattutto per l’antivigilia di Natale, un bel modo e un bel momento per farsi gli auguri – ha raccontato Filippo Degli Abbati, in arte Dj Dos – E’ la terza serata che organizziamo al Broletto e ogni volta abbiamo attirato sempre più persone da Varese ma anche da tutta la Provincia. Speriamo nel 2023 di riuscire a fare ancora tanti eventi. Come sempre con me ci sarà Pisa, Federico Pisanti, con il quale collaboro da tempo anche ad altri eventi creati con molte realtà importanti di Varese, come ad esempio il Rugby Varese e il Varese Basket”.