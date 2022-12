Calcio Serie C: Piacenza – Pro Patria in diretta

Diciottesima di campionato al Garilli di Piacenza, dove fa tappa una Pro Patria in fiducia dopo i tre risultati utili consecutivi. “I lupi biancorossi” del “Piace”, penultimi in classifica solo in virtù dello scontro vinto contro il fanalino di coda Triestina, daranno però battaglia per cercare di uscire da una situazione discorse al valore della società. Squadre in campo alle 14:30 di domenica 11 dicembre per aggiudicarsi il penultimo match del girone di andata

Seguite con noi la diretta testuale del match. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓qui sotto↓).