Una canzone per Natale: i commercianti di Somma cantano tutti un brano inedito

C’è la voglia di celebrare e di scrollarsi di dosso gli ultimi due anni: anni di pandemia, di crisi, di distanziamento e la voglia di ritrovare la gioia di stare insieme e di esserci, anche e soprattutto per la propria Città.

Questo è lo spirito che ha mosso l’Amministrazione Comunale e i Commercianti di Somma Lombardo, che in occasione del Natale 2022, si sono riuniti per realizzare uno speciale video di auguri con la performance vocale di oltre 50 commercianti di Somma Lombardo.

La canzone è inedita: il brano si intitola “È Natale anche per me” di Rudy Neri, la storica voce della sigla “Perché Sanremo è Sanremo”, nonché artista sommese. Questo è il motivo per cui ha prestato con gioia il brano alla sua città. Si tratta di un brano swing in levare con un grande ritmo e un testo pieno di energia che trasmette una grande voglia di ballare.

Il video musicale è stato girato a La Cattedrale, l’ex fabbrica divenuto “tempio” della street art e della cultura sommese, con le scenografie natalizie realizzate da Mones Fiori. La regia del video è stata curata da Andrea Valentina Gussoni e l’editing audio da Sandro Soldati.

Più di 50 sono i commercianti che hanno aderito alla chiamata e si sono divertiti a cantare, improvvisandosi attori per un giorno. «È stato davvero bello ritrovarsi insieme dopo così tanto tempo per fare qualcosa per la nostra città, con la voglia di metterci la faccia e di tornare a scherzare insieme» questo il commento di Emiliano Cecco, fiduciario Ascom per Somma Lombardo fra i promotori dell’iniziativa.

Un momento della presentazione a La Cattedrale

«Ringrazio di cuore i commercianti di Somma che anche stavolta hanno fatto un gran gioco di squadra per rendere questo Natale magico per la nostra città» dice il sindaco Stefano Bellaria. «Molti chiedono se vale la pena di festeggiare il Natale, sì ne vale la pena. Non bastano le luminarie, non basta la splendida scritta sul castello: lo spirito del Natale è fare le cose insieme. Quel che fa la differenza è lavorare insieme».

«L’Amministrazione Comunale ha promosso con piacere l’iniziativa dei Commercianti del video di Natale – dichiara l’Assessore alle Attività Economiche, Francesco Calò – un bel momento di condivisione e di socialità che ci regala una canzone inedita e molto orecchiabile, un ricordo indelebile di questo Natale 2022 in cui tutti speriamo di ritrovare un po’ di normalità e di serenità».

«Probabilmente una iniziativa unica in Italia: commercianti di un’intera città che cantano una canzone inedita» aggiunge Rudy Neri, trascinatore del gruppo nell’interpretazione del brano e del suo orecchiabile ritornello “Io non posso fare senza di te, se è Natale per te è Natale anche per me”.

I commercianti che hanno cantato sono Alchimia, Postale, Caletti, Jolli Sport, Erbaluna, Gallo, Luana & Co, Ottica Cannata, Ca Del Ciod, Lella Acconciatura, Enoteca Chirico, Tovo, Abbronzatissimi, Decoprint, Casa Del Formaggio, Corini, Alfa Fashion, Spriano, Angolo Fiorito, Cossia, Mones, Ragazzi 93, Voltolini, Aurora Shop, L’estetica, Non Solo Carta, Acconciature Marie Rose, Acconciature Manuela, Gelateria Dolci Curiosità, Pizzeria Somma, Barber Shop, Idea Donna, Chiaro Di Luna, Mondadori.

«Vedere il sorriso dei commercianti in questo video credo sia il vero valore» dice Renato Chiodi, presidente di Ascom Gallarate, che ha sostenuto l’iniziativa. Somma è anche uno dei poli principali del Distretto del commercio Malpensa Nord, che riunisce i Comuni tra Sempione e Basso Verbano. «Questa è una iniziativa davvero inedita. Credo che tanti cercheranno di copiarci» dice il presidente del Distretto Edoardo Favaron.

L’amministrazione comunale e i commercianti di Somma Lombardo esprimono un caloroso ringraziamento ad Ascom Confcommercio Gallarate, a Paolo Rovelli e Mones Fiori.