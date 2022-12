Spavento per un ciclista investito sulla Saronnese a Legnano da un’auto che stava entrando in autostrada (A8). L’incidente è avvenuto alle 13.20 di oggi, martedì 20 dicembre. In sella alla sua bici c’era un 40enne che è stato soccorso da due ambulanze del 118.

Fortunatamente l’uomo non ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso. La viabilità e i rilievi del caso sono stati effettuati dalla Polizia Locale di Legnano.