Continua a sognare, la Monday Lesson di Luca&Simone: DOPO? È TROPPO TARDI!

Nuova puntata della rubrica settimanale curata da Andrea Arnaboldi, ultramaratoneta, ispiratore di grandi e piccoli e ambasciatore di Aisla che dà voce a due amici che non ci sono più e che lasciano ad ognuno di noi messaggi di ispirazione, coraggio e speranza

Questa mattina partiamo a bombazza!

Tre, due, uno…Gooooooo…

Fantasticissima giornata luminose creature!

Si vola! Vamossss!

Allora carissimo Lele Berna vorremmo che iniziassi a leggere il foglio che hai sul banco…!

“Va bene Maestro, inizio immediatamente:

Dopo ti chiamo,

Dopo lo faccio,

Dopo ti parlo,

Dopo io cambio!”

Dopo, dopo e ancora dopo…

Ragazzi, avete capito che la maggior parte delle volte rimandate tutto a dopo?

Lo volete capire che la vita è adesso?

Sapete quante volte noi due abbiamo rinviato e non abbiamo vissuto veramente l’attimo perdendo definitivamente il vagone, il treno e addirittura la stazione?

Vi preghiamo, non fate il nostro stesso errore!

Leggete e riflettete con attenzione :

Dopo il caffè si è raffreddata!

Dopo la priorità cambia!

Dopo la magia si perde!

Dopo l’incanto svanisce!

Dopo il presto è divenuto tardi!

Dopo le cose cambiano!

Dopo i figli crescono!

Dopo il giorno è già notte!

Dopo se la vita vorrà invecchi!

Non ha senso rimandare, vivete il momento, agite, fate adesso quello che sapete di dover fare in questo momento perché avete una sola vita e un dopo forse non ci sarà perché noi possiamo dirvi con assoluta certezza che dopo…La vita finisce!

Volete un suggerimento?

Fate o dite oggi una cosa a quella persona che amate! Fatelo ora!!!!

Splendida giornata!

Spettacolo spettacolare!

Continua a Sognare… A piedi nudi!

Luca&Simone!