L’Harmony Gospel Choir in concerto a Varese

Venerdì 16 dicembre alle 21 in Comune a Varese (via Sacco 1) nello splendido Salone Estense, si esibirà per un concerto di beneficenza l’Harmony Gospel Choir.

Una data unica in Italia con il direttore, gli elementi del coro e i musicisti che sono in tournée internazionale.

Il repertorio è composto da canti classici del Gospel internazionale e canti di Natale in stile gospel.

L’entrata è gratuita grazie a sponsor culturali, che hanno pagato le spese vive di questo concerto per offrire un momento cultura e gioia per tutta la cittadinanza.

Per info o prenotazioni via whatsapp cell 335 6998631. Eventuali donazioni verranno donate in beneficienza.