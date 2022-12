Il Natale si accende a Cuveglio con le note di Musicuvia

Si conclude sotto il buon auspicio della musica la stagione 2022 di Musicuvia e, naturalmente, con un programma musicale che si addice. Questa domenica 18, la Chiesa storica di San Lorenzo a Cuveglio accoglie il gruppo Corale Amadeus (foto) per una selezione gioiosamente eclettica di brani stagionali tutti con il messaggio di Natale universale, dai grandi classici tradizionali ai melodie popolare da Mozart a Bing Crosby anche dai compositori anonimi al maestro affermato del Christmas music inglese, John Rutter. E tutto guarantito per riscaldare i nostri spiriti anche nel freddo artico di Cuveglio in dicembre.

La Corale Amadeus si era costituita nel 1989 dall’unione dei cori parrocchiali di Rancio Valcuvia e Cuveglio sotto la direzione della prof. ssa Michela Tabacchi allo scopo di accompagnare le principali funzioni liturgiche delle due parrocchie, unendo il piacere del canto ad una salda amicizia.

Dal settembre del 1993 sotto la direzione del M° Loris Capister, il coro ha iniziato la preparazione di brani più impegnativi rispetto al passato e dopo aver seguito un corso sulla tecnica vocale di base con il tenore Diego D’Auria, ha iniziato ad esibirsi in vari concerti. Ha collaborato con alcune orchestre tra cui l’Orchestra Filarmonica Europea di Gallarate, l’Orchestra “Il setticlavio” di Nerviano, l’Orchestra dei due laghi e dal 2002 al 2004 con il coro del Politecnico di Milano.

Come tutti gli eventi di MusiCuvia, l’ingresso è gratuito grazie al sostegno e alla collaborazione della Fondazione Comunitaria di Varesotto, dell’associazione Momenti Musicali, di cinque Comuni della Valcuvia nonché di numerose aziende e sponsor privati. Ecco un’ occasione per riunirci tutti per la stagione della reciproca benevolenza, con una selezione di brani per tutti i gusti. Ci sarà qualcosa per tutti noi.

I fondatori di MusiCuvia augurano a tutti una buonissima festa e non vedono l’ora di accogliere tutta la valle, le sue famiglie, gli amici e gli innamorati, alla rassegna del 2023.

Concerto di Natale, domenica 18 dicembre alle ore 21.00 Chiesa di San Lorenzo, Cuveglio.