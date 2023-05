Musicuvia riparte e fa il pieno al teatro di Caldana

Non c’era un posto libero per la “prima“ di Musicuvia, la kermesse musicale legata ai suoni del nostro tempo che già l’anno passato ha affascinato migliaia di persone nei paesini delle valli della Valcuvia.

Quest’anno l’esordio era in programma al teatro Soms di Caldana, a Cocquio Trevisago, dove è andato in scena il primo maggio l’Ensemble Trombe FVG, vincitore dei Los Angeles Music Awards. I sette trombettisti compongono un gruppo riconosciuto come uno dei principali ensemble di ottoni del Paese.

E il pubblico sembra aver appieno capito quali sono le coordinate qualitative e il messaggio culturale che si vuole esprimere per questa serie di appuntamenti che animerà l’intera estate e molto oltre attraverso una formula straordinaria: musica di alta qualità gratis per tutti. Un progetto culturale che ha ricevuto il patrocinio della Fondazione comunitaria del Varesotto e trova l’appoggio di numerosi enti locali.

Al Teatro Soms di Caldana lo scorso primo maggio non c’era un poso libero: il concerto è stato apprezzato e applaudito da un numerosissimo pubblico.