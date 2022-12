A Varese è stato costituito il Comitato promotore Mozione Bonacini

Si riparte dall’ascolto. Andrea Civati ha radunato questo pomeriggio, venerdì 16 dicembre, nella sede del locale “Tu mi turbi” a Varese esponenti politici, simpatizzanti e amici per lanciare il Comitato che appoggia la Mozione Bonacini alla segreteria nazionale del Partito Democratico.

« Volevamo dare un segnale preciso prima di Natale – spiega Civati – una partenza che a gennaio ci vedrà impegnati in tutti i territorio della provincia. Vogliamo ricominciare a incontrare i cittadini, ascoltarli, tastare l’umore della gente, evidenziare i temi di intervento che sono più cari e urgenti. Sarà un tour in cui vogliamo raccogliere idee e suggerimenti che confluiranno, poi, nelle linee programmatiche di Stefano Bonacini per la sua candidatura a Segretario nazionale del PD».

Tanti i volti democratici presenti all’aperitivo inaugurale del tour di ascolto dagli assessori Molinari e Dimaggio al consigliere Fisco fino al senatore Alessandro Alfieri, al consigliere regionale Samuele Astuti e al sindaco Davide Galimberti: « Andremo a incontrare i cittadini ovunque loro si ritrovino. Non è più tempo di aprire soltanto le nostre sedi che rimarranno punti di riferimento. Ora è il momento di uscire»