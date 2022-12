A Varese la seconda edizione del Gran Ballo di Natale al Salone Estense

Torna a Varese, domenica 18 dicembre, il Gran Ballo di Natale, presentato questa mattina presso la Sala Matrimoni, organizzato dall’associazione 23&20 e patrocinato dal Comune di Varese: grazie alle performance di Società di Danza, associazione culturale diffusa in più di 50 città italiane e straniere, verranno messi in scena dalle 16 alle 18 i balli dell’800.

L’evento aprirà ufficialmente alle 15 con una promenade che si terrà nella suggestiva cornice del Giardino Incantato: “Questa iniziativa prende vita nel contesto più suggestivo, con abiti storici studiati nei minimi dettagli che richiamano l’epoca con un’attenzione e una cura che emoziona – ha affermato Sonia Milani, dell’associazione 23&20 – L’anno scorso dono stati 300 i varesini che hanno partecipato, quest’anno anche grazie al fatto che il covid non è più così ingombrante, potranno essere anche di più. Nella prima mezz’ora dell’evento, poi, tra le 15.30 e le 16, abbiamo accolto la richiesta, che già dalla prima edizione ci era stata fatta ma che a causa delle restrizioni era stato impossibile accontentare, di danzare con i ballerini professionisti: per ora sono state quindi le richieste, tutte accolte. Ovviamente non servirà essere in costume”. Per partecipare e danzare con i professionisti è necessario scrivere una mail all’indirizzo segreteria@23eventi.it.

Dalle 16 il Salone Estense aprirà le porte a tutti i suoi cittadini. Alle 17 è prevista un’esibizione di balli standard contemporanei da competizione a cura di Art Dance Asd, che unirà la modernità alla tradizione.

“E’ importante ricordare anche della borsa di studio a Giovanni Alianelli – prosegue Sonia Milani – Questo percorso lo ha aiutato a superare la disabilità fisicamente e mentalmente. Il compito di un’associazione è quello di unire bello e buono e noi uniamo il bello, l’estetica, insieme al bello e buono di fare qualcosa di concreto per il territorio. Direi che lo spirito natalizio è rappresentato in pieno da questo evento”.

Alle 18 infatti, in chiusura dell’evento, si terrà il momento più importante: la consegna della borsa di studio di 600 euro donata da Camera Condominiale Varese a Giovanni Alianelli, un uomo disabile, grazie alla quale potrà continuare a competere alle competizioni italiane di danza grazie al progetto Scarpette nel Cuore.

La partecipazione all’evento è gratuita, eventuali offerte libere saranno destinate al progetto Scarpette nel Cuore.