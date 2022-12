Vergiate 2030, “Sbagliato non accendere le luci di Natale”

Romano Balzarini, del gruppo di minoranza Vergiate 2030, critica la scelta dell’amministrazione comunale di non aver acceso le luminarie di Natale in paese per risparmiare sull’energia.

«Quella dell’amministrazione – sottolinea Balzarini – potrebbe sembrare una scelta nobile, ma a noi sembra più demagogica e sbagliata. Il periodo natalizio è il migliore per gli incassi, se si voleva dare un segnale alle famiglie vergiatesi per fare andare gli acquisti natalizi altrove ci si è riuscito. Chissà con che spirito di gioia percorreranno le vie dei tantissimi Comuni attorno a noi che non hanno avuto queste pensate del “buio è bello”».

«Adesso – aggiunge il consigliere – si parla di eco-sostenibilità, ma ci si è dimenticati che questa estate, in piena crisi idrica si sprecava acqua. Avevamo la rotatoria di competenza comunale, tra via Corgeno e via Locatelli che pareva un “green” verde smeraldo da campo da golf, e l’acqua in eccesso si disperdeva ogni notte sull’asfalto della pubblica via».