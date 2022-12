Una visita guidata a Castiglione Olona tra Collegiata, Battistero e palazzo Branda Castiglioni

Per il suo ultimo appuntamento dell’anno, il MuLM – il Museo più Lungo del Mondo dedicato alla Valle Olona – ha scelto uno dei borghi più belli della provincia di Varese. Ecco come prenotare la visita

Per il suo ultimo appuntamento dell’anno, il MuLM – il Museo più Lungo del Mondo dedicato alla Valle Olona – ha scelto uno dei borghi più belli della provincia di Varese. Domenica 18 dicembre, all’interno del progetto Interreg che vede capofila il comune di Olgiate Olona, è organizzata la visita di Castiglione Olona. Accompagnati dalle guide di Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale, si potranno ammirare i gioielli del borgo quattrocentesco, definito come “un’isola di Toscana in Lombardia”.

Il percorso di visita porterà tra le vie del borgo medievale e dentro gli affreschi di Masolino da Panicale: nella chiesa della Collegiata e nel battistero, due gioielli che dominano il colle più alto del paese; a Palazzo Branda Castiglioni, la dimora storica voluta dall’omonimo Cardinale, impreziosito dalla cappella di san Martino, affrescata da Lorenzo di Pietro, dalla loggetta e dalla camera dei putti.

Grazie al MuLM, la Valle Olona ha trovato un’importante vena turistica: solamente nell’ultimo anno e mezzo, sono state organizzate una ventina di iniziative dedicate alla valorizzazione degli elementi culturali della Valle, restituendo al pubblico un patrimonio per lo più sconosciuto o conosciuto da pochi, anche attraverso delle iniziative dedicate alle persone ipovedenti.

La visita guidata al borgo di Castiglione Olona è gratuita. Sono a carico dei partecipanti gli ingressi ai musei (9 euro intero, 6 euro ridotto). Il ritrovo è previsto alle 14.30 al parcheggio di via XXIV maggio, all’incrocio con via Mazzucchelli a Castiglione Olona; termine previsto della vista intorno alle 17.

Per partecipare è necessario prenotarsi: scrivendo a info@archeologistics.it oppure contattando il numero 328.8377206.

Archeologistics – Fondata nel 2004, è un’impresa sociale varesina impegnata nella divulgazione e conoscenza dei beni culturali. Progetta e realizza servizi di gestione museale, educazione al patrimonio, visite guidate e turismo culturale.

In Lombardia opera in tutti i quattro siti Unesco Patrimonio dell’Umanità della provincia di Varese e collabora con le principali istituzioni del territorio e con il Ministero per i Beni Culturali. Fornisce consulenza per musei, monumenti e aree archeologiche, luoghi d’interesse storico-artistico e progetta percorsi per scuole e pubblico specialistico.

www.archeologistics.it