Ciaspolata in Val Bedretto in compagnia del Cai Luino

Ore 8:30 partenza per Bioggio, autostrada per Airolo – Val Bedretto fino All’Acqua

Domenica 22 gennaio il Cai Luino propone un bella escursione nell’alto Ticino : a partire da All’Acqua fin su alla Valle Bedretto attraverso un sentiero poco percorso e boschi di resinose. Il primo tratto in falso piano in discesa porterà gli escursionisti al bivio di Selva e al giro di boa del percorso. Sul lato opposto della valle ci si fermerà per la pausa panino per poi proseguire lungo un tracciato molto comodo e ben battuto. Attraversando alcuni caseggiati rurali e la zona sciistica di Cioss Prato si raggiungeranno poi di nuovo le vetture. In programma c’è anche una visita guidata alla Grotta dei Minerali ( costo: 10 CHF )

Accompagnatori: Christian 0041 79 153 97 71 (anche Wattsapp) – Claudio 0039 338 859 5188

Si consigliano: abbigliamento e calzature adeguate per la stagione, ramponcini e ciaspole al seguito. Pranzo al sacco, documento per espatrio e bollino per autostrada svizzera. Condivisione spese auto

Per iscriversi: la richiesta di iscrizione all’escursione dovrà essere inoltrata unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it da lunedì 16 gennaio ore 9 a venerdì 20 gennaio ore 18. Sabato e domenica iscrizioni chiuse. In caso di rinuncia alla partecipazione avvisare sempre con email a cailuino@cailuino.it oppure, qualora la rinuncia venisse comunicata solo nella mattina della escursione, inviare un WhatsApp ad uno dei recapiti degli accompagnatori citati sopra. In caso di meteo avverso escursione annullata.