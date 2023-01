Domenica 15 il Presepe Vivente a Bizzozero

La Befana non porta via tutte le feste, almeno non a Bizzozero. A causa del rinvio per avverse condizioni meteorologiche, il tradizionale presepe vivente di Bizzozero sarà proposto domenica 15 dicembre. Il programma dell’iniziativa prevede l’apertura al pubblico di una ricostruzione “vivente” della Betlemme di 2000 anni fa a partire dalle 15:30 e una rappresentazione della notte di Natale, ambientata nella Betlemme bizzozerese, a partire dalle ore 17:00.

Per rendere l’esperienza interattiva, l’evento offrirà una serie di proposte per i più piccoli e per gli adulti. L’accesso all’iniziativa è libero e gratuito e c’è anche la possibilità di parcheggio gratuito sul campo di calcio alle spalle dell’oratorio (accesso da piazza S. Evasio).

Inoltre, per chi vuole contribuire, c’è la possibilità di partecipare alla raccolta straordinaria di beni alimentari e di prima necessità, destinati alla Caritas parrocchiale per offrire sostegno alle famiglie del territorio in difficoltà.

La foto è tratta dall’edizione del 2020.