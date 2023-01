Elezioni Regionali: Astuti al mercato di Luino per confrontarsi con i cittadini

Nella giornata di oggi, mercoledì 25 gennaio, il consigliere regionale del Partito Democratico Samuele Astuti, ricandidato alle elezioni del 12 e 13 febbraio, ha incontrato – durante lo storico e tradizionale mercato di Luino – cittadini e ambulanti. Accompagnato dalla candidata luinese Erika Papa, Astuti ha ascoltato le preoccupazioni e le criticità dei cittadini, tra cui questioni legate alla situazione economica generale, ai frontalieri e all’ospedale di Luino.

«Interagire con i cittadini è per me fondamentale. Mi permette di comprendere le loro preoccupazioni, criticità e difficoltà – ha raccontato Astuti -. Incontrare le persone mi dà la motivazione giusta e un supplemento di carica in più per affrontare questa campagna elettorale, purtroppo molto breve».

Il tema della sanità, in particolare, verrà affrontato venerdì 3 febbraio alle 21:00 a Palazzo Verbania di Luino. «In questa occasione approfondiremo il funzionamento della nuova riforma sanitaria, gli aspetti che non funzionano e quali sono le nostre proposte» ha concluso il candidato regionale Dem.