Fiamme nella notte in una pizzeria di Cantello

Paura questa notte a Cantello per un incendio scoppiato attorno alle 2.30. Si tratta di fiamme che hanno danneggiato la copertura di una pizzeria in via Elvezia, zona Gaggiolo. Sul posto i vigili del fuoco di Varese che hanno spento le fiamme che hanno causato danni alla struttura. Il 118 ha inviato due ambulanze e un’automedica anche se i mezzi non hanno eseguito ricoveri in ospedale.

Le cause sarebbero da ricondursi ad un fatto accidentale e sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Varese. (immagine di repertorio)