A Gallarate arriva la biblioteca errante per i lettori più piccini

Un nuovo progetto dedicato alla promozione della lettura è pronto a partire: nato dai volontari di Nati per leggere della zona di Gallarate, la biblioteca errante muove a “diffondere il verbo” della lettura condivisa in famiglia.

Si tratta del risultato dell’intenso lavoro portato avanti negli ultimi mesi con tanto impegno e soddisfazione.Si parte facendo tappa all’asilo nido comunale “La casa dei bambini dott. Renato Picotti” di Cassano Magnago (La foto di copertina ritrae la casetta dei libri davanti all’asilo cassanese), realizzata in collaborazione con la biblioteca Collodi di Cassano, e allo spazio famiglia Tegalé di Cavaria con Premezzo.

Soddisfazione da parte delle bibliotecarie di Cassano nel commentare l’avvio del progetto: «Un progetto, che abbiamo sostenuto fin dall’inizio, che porterà libri di qualità in tante realtà educative 0-6 anni della nostra zona».

«Altre casette avranno presto collocazione in altre scuole e servizi per l’infanzia per far incontrare bei libri e bei bimbi con i loro genitori – affermano le volontarie di Nati per Leggere – dopo qualche mese queste piccole ma preziose biblioteche partiranno per arrivare in nuove scuole».