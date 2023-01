La Biblioteca Frera diventa cinema il sabato pomeriggio per i bambini

Si intitola “Indovina il film” la nuova iniziativa di Biblioteca Frera a Tradate rivolta ai bambini. Una mini rassegna cinematografica per bambini in tre appuntamenti, il primo sabato del mese a partire dal 4 febbraio, sempre alle ore 16. La sala eufonica si trasformerà in sala cinematografica con grande schermo e proiettore per proporre ai piccoli lettori tre film “a sorpresa”.

Per scoprirli bisogna partecipare, o intuire il titolo da un piccolo indizio, come da calendario, e rispondere alla domanda: “Indovina: che film c’è oggi in biblioteca?

Sabato 4 febbraio, ore 16

“Un ragazzino e una banda di piccoletti a caccia di piani cattivi…cattivissimi!”

Sabato 4 marzo, ore 16

“Un giovane imperatore alle prese con una nuova vita, in versione lama”

Sabato 1 aprile, ore 16

“Gioia, rabbia, paura e disgusto vivono nel Quartier generale…della mente?”

Prenotazioni al banco di prestito o al numero 0331841820.