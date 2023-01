Le Pro Loco d’Italia cercano volontari in servizio civile

L’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia (Unpli) cerca anche nel 2023 volontari in servizio civile, per progetti che raccontino il territorio e sostengano le attività delle Pro Loco.

Tra le diverse sedi c’è anche la Pro Loco di Gallarate, che cerca due operatori volontari, appunto per il progetto “Storie, racconti ed esperienze in Lombardia”.

Il bando prevede anche in provincia di Bergamo un posto nella Pro Loco di Castro, uno a Martinengo, due a Bossico. In provincia di Brescia uno a Botticino, in provincia di Cremona nelle sedi delle Pro Loco di Pizzighettone (due volontari), Rivolta d’Adda (uno), Crema (due) e Casalmaggiore (due).

In provincia di Milano c’è solo la sede regionale dell’Unpli di Melzo dove sarà attivato un volontario, mentre in provincia di Mantova sono previsti progetti presso le Pro Loco di Curtatone con due volontari e di Ponti sul Mincio con un volontario.

I volontari saranno inseriti nel mese di luglio prossimo presso le Pro Loco lombarde che hanno aderito al bando e l’impegno sarà articolato in 25 ore settimanali per 12 mesi solari. Il percorso di servizio civile prevede un rimborso mensile e formazione generale e specifica presso gli enti promotori, è anche un’occasione per acquisire competenze.

Tutte le informazioni relative al bando di selezione sono reperibili sull’apposito sito internet del Servizio Civile, qui.

Gli aspiranti volontari possono presentare la candidatura entro e non oltre le ore 14 del 10 febbraio 2023 sulla piattaforma elettronica specifica, qui.