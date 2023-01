Potature e abbattimenti, al via il piano del verde di Castellanza

Potature e abbattimenti in vista per gli alberi di Castellanza. Sono iniziati, in questi giorni, infatti, le operazioni di manutenzione straordinaria del verde per l’inverno 2022/2023.

Si tratta di un piano di interventi per la manutenzione del verde di proprietà pubblica del Comune di Castellanza che prevede interventi in 16 differenti punti della città per un importo di ben 108.000 euro, i lavori dovranno essere eseguiti entro marzo. 184 le piante che verranno potate mentre 25 saranno quelle da abbattere.

Tutti questi interventi fanno parte del nuovo piano pluriennale di manutenzione, programma che continuerà nei prossimi anni e che vede l’impegno da parte dell’Amministrazione Comunale di stanziare annualmente importi consistenti e che intende recuperare una serie di interventi manutentivi che negli ultimi erano stati rinviati.

La scelta delle piante e dei siti da trattare quest’inverno ha tenuto, inoltre, conto delle segnalazioni ricevute dai cittadini e dalla relazione fitosanitaria dell’agronomo Massimo Raimondi. Gli interventi più consistenti saranno realizzati in Via Don Minzoni, Viale Piemonte e Via Morelli.

«Castellanza ha un patrimonio veramente notevole di parchi e aree a verde pubblico e forse unico nella zona con la presenza di alberi e arbusti anche di gran pregio. Il censimento del verde fatto una decina di anni fa individuava e catalogava ben 138 aree a verde pubblico, dai grandi parchi alle aiuole senza contare le banchine stradali con la presenza di circa 4800 alberi di 115 entità botaniche diverse oltre agli arbusti che sono quasi 700. E’ evidente – spiega il sindaco della Città di Castellanza, Mirella Cerini – che avendo un tale patrimonio sono necessari costanti e costosi interventi per la potatura, per eliminare piante morte, sostituzioni o altre situazioni impreviste come eventi metereologici avversi che causano caduta di rami e tronchi».

ECCO L’ELENCO DEGLI INTERVENTI IN PROGRAMMA:

Via Fosse Ardeatine 19 potature

Viale don Minzoni 49 potature e 8 abbattimenti

Viale Italia (tra via Monte Bianco e via Stelvio) 4 potature e 6 abbattimenti

Via Stelvio 11 potature

Via Milano 1 potatura e 2 abbattimenti

Via Santa Liberata (parcheggio) 7 potature

Via S. Acquisto (civici 7 9) 13 potature

Viale Piemonte 7 potature e 8 abbattimenti

Via Papa Giovanni XXIII 7 potature

Via Morelli 34 potature

Stadio Comunale Giovanni Provasi 10 potature

Campo sportivo via S. Giovanni 2 potature

Viale Borri 1 abbattimento

Corte Ciliegio 11 potature

Parco Cantoni 2 potature

Via Cantoni 6 potature

Vie diverse (interferenze con illuminazione pubblica) 5 potature