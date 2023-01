Scontro tra un’auto e un furgone in via Madonna in campagna a Gallarate

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio (sabato 28 gennaio) in via Madonna in campagna a Gallarate (VA).

Secondo le prime informazioni, un’auto si è scontrata contro un furgoncino bianco, ad avere la peggio un un uomo di 51 anni che è stato stato trasportato in ospedale per le cure del caso in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese, anche con l’autoscala, e i soccorsi sanitari di Gallarate.

La dinamica dell’incidente è al momento al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno indagando per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i soccorsi e le operazioni di pulizia.